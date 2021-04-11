Емілі Ратаковські показала фігуру в купальнику через місяць після пологів. Відео
Американська супермодель і акторка Емілі Ратаковські, яка нещодавно вперше стала мамою, показала шанувальникам свою фігуру. Знаменитість продемонструвала струнке тіло через місяць після пологів.
На сторінці в Instagram Емілі Ратаковські опублікувала кілька кадрів, які зробила перед дзеркалом. Модель постала перед шанувальниками спочатку в суцільному купальнику, а на другому кадрі в міні-бікіні, вихваляючись пласким животиком і стрункою талією.
Варто зазначити, що користувачі мережі в захопленні від того, який вигляд має Емілі Ратаковські. Багато хто підкреслив, що через місяць після пологів модель у чудовій формі.
"Не можу повірити, що вона недавно народила", "Ого! Яка фігура! Це точно після пологів?", "Чорт забирай! Навіть після дитини ти все ще дуже мініатюрна", – писали шанувальники під кадрами зірки.
Коротко про знаменитість:
Емілі Ратаковські працювала з брендами одягу Forever 21 і Nordstrom, але стала відомою як модель після зйомки декількох фотосесій із фотографом Тоні Дюраном.
У 2009-2010 роках Емілі знімалася в серіалі "iCarly" на Nickelodeon, де виконувала роль Таші.
Супермодель вийшла заміж у лютому 2018 року. Її чоловік – 30-річний Себастьян – актор, продюсер і партнер у кінокомпанії Elara Picture.
Про те, що вона вагітна, модель оголосила в мережі й поділилася першим оголеним фото, бувши вже при надії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Емілі Ратаковські засвітила голі груди під час годування сина. Вона тримала немовля на руках, поки не показуючи обличчя хлопчика фанатам.
Також модель продемонструвала фото, на якому постала разом зі своїм чоловіком Себастьяном. Чоловік обійняв Емілі, а поруч із ними "позувала" собака.