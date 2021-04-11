Емілі Ратаковські показала фігуру в купальнику через місяць після пологів. Відео

Американська супермодель і акторка Емілі Ратаковські, яка нещодавно вперше стала мамою, показала шанувальникам свою фігуру. Знаменитість продемонструвала струнке тіло через місяць після пологів.

На сторінці в Instagram Емілі Ратаковські опублікувала кілька кадрів, які зробила перед дзеркалом. Модель постала перед шанувальниками спочатку в суцільному купальнику, а на другому кадрі в міні-бікіні, вихваляючись пласким животиком і стрункою талією.

Емілі Ратаковські похвалилася фігурою після пологів. Instagram Емілі Емілі Ратаковські

Варто зазначити, що користувачі мережі в захопленні від того, який вигляд має Емілі Ратаковські. Багато хто підкреслив, що через місяць після пологів модель у чудовій формі.

"Не можу повірити, що вона недавно народила", "Ого! Яка фігура! Це точно після пологів?", "Чорт забирай! Навіть після дитини ти все ще дуже мініатюрна", – писали шанувальники під кадрами зірки.

Коментарі шанувальників. Instagram Емілі Емілі Ратаковські

Коментарі під фото і відео моделі. Instagram Емілі Емілі Ратаковські

Коротко про знаменитість:

Емілі Ратаковські працювала з брендами одягу Forever 21 і Nordstrom, але стала відомою як модель після зйомки декількох фотосесій із фотографом Тоні Дюраном.

У 2009-2010 роках Емілі знімалася в серіалі "iCarly" на Nickelodeon, де виконувала роль Таші.

Супермодель вийшла заміж у лютому 2018 року. Її чоловік – 30-річний Себастьян – актор, продюсер і партнер у кінокомпанії Elara Picture.

Про те, що вона вагітна, модель оголосила в мережі й поділилася першим оголеним фото, бувши вже при надії.

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