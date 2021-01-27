Эллерт рассказал, какая Мишина в постели
Победитель реалити "Холостячка" Александр Эллерт заявил, что его возлюбленная, актриса Ксения Мишина в постели "удобная".
Знаменитости задали соответствующий вопрос, и он решил ответить с юмором. Об этом стало известно в Instagram-stories Мишиной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Так, одна из поклонниц пары задала вопрос Эллерту: "Какая Ксюша в постели?", на что тот резко ответил: "Удобная".
После этого мужчина сказал, что считает, что вообще не положено задавать такие вопросы. По словам возлюбленного актрисы, это его личное дело. И в конце Эллерт добавил, что в постели Мишина "потрясающая".
Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.
Ранее Мишина показала сцену ссоры со своим избранником Эллертом. Пара повздорила из-за простой опечатки в соцсетях. Все началось с того, что актриса написала пост, в котором рассказала об участии в новом медицинском сериале и о сложностях съемок в нем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.
Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.
"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.