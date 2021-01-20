Эллерт показал себя и Мишину в детстве. Фото

Победитель реалити "Холостячка" Александр Эллерт поделился с поклонниками трогательными архивными фото, на котором изображен он и его возлюбленная, актриса Ксения Мишина.

Соответствующие снимки он опубликовал в своих Instagram-сториз. На них пара запечатлена в детстве, а также в настоящее время. К слову, в подписи к публикации Эллерт оставил цитату о будущем с глубоким смыслом (кадры смотрите ниже).

"Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты", – написал Александр.

Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.

Недавно Эллерт поделился с поклонниками снимком, на котором показал, как будут выглядеть их дети с его возлюбленной Ксенией Мишиной. Для этого он использовал специальную программу.

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