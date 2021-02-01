Эллерт похвастался новой стрижкой и сравнил себя с актером из "Бригады"
Победитель реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт рассказал, почему пропал из социальных сетей. Как оказалось, мужчина сделал себе новую стрижку, которой похвастался перед поклонниками.
Также он сравнил новый имидж с известным актером. Соответствующее видео Эллерт опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, победитель "Холостячки" вначале рассказал, что на один день пропал из ленты соцсети из-за того, что делал новую стрижку. Затем мужчина похвастался новым имиджем и отметил, что теперь он похож на Космоса из сериала "Бригада", которого сыграл Дмитрий Дюжев.
Также рядом с Эллертом находился его друг, экс-участник шоу "Холостячка" Андрей Рыбак. За кадром он пошутил, что никто и не заметил отсутствия мужчины в сети.
Кроме того, возлюбленный Мишиной сделал опрос среди подписчиков, идет ли ему такая стрижка.
Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.
Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.
"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.