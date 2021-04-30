Эллерт оригинально отреагировал на слухи о расставании с Мишиной. Видео

Сценарист "Квартала 95" Александр Эллерт опубликовал видео, где показал Ксению Мишину в кровати и назвал ее "любимой". Таким образом он отреагировал на слухи о расставании с актрисой и участницей "Холостячки".

Соответствующий ролик Эллерт разместил в личных Instagram-stories. В нем видно, как юморист подносит к только что проснувшейся Ксении ложку с икрой и обращается к ней (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Любимая, смотри, какую икру я буду кушать", – сказал он.

Ранее Мишина отписалась от аккаунта Эллерта в Instagram, а также удалила все совместные фото с ним. Пара нигде не появлялась вместе и публиковала загадочные посты, которые натолкнули поклонников на мысль о том, что они расстались. Сейчас Ксения снова следит за жизнью возлюбленного в социальной сети.

Напомним, что в романтическом шоу "Холостячка" на канале СТБ украинская актриса Ксения Мишина выбрала в финале Александра Эллерта. Всего же на ее сердце было 16 претендентов. Влюбленные начали жить вместе уже на третий день после завершения реалити-шоу. Также с ними живет 8-летний сын Ксении Платон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эллерт показал себя до "апгрейда" и рассмешил фанатов. Он выложил сториз, в котором похвастался обновкой. Однако к ее презентации Александр подошел с юмором и самоиронией. Мужчина заявил, что хоть рабочий пропуск выдали новый, но "пачка все равно осталась старая".