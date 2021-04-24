Мишина и Эллерт подогрели слухи о своем расставании загадочными публикациями

После того, как в сети появились слухи о разрыве отношений между актрисей и участницей "Холостячка" Ксенией Мишиной и ее возлюбленным Александром Эллертом, пара опубликовала загадочные публикации в Instagram, которые вновь натолкнули поклонников на мысль о том, что они не вместе.

Сперва Мишина выставила свой черно-белый снимок в фотоблоге, подписав его таинственным сообщением. Актриса поразмышляла на философскую тему о осознании, личности и гармонии с собой. Пользователи сети утверждали, что данный пост был адресован именно Александру.

Так, в Instagram "Холостячка" поговорила с поклонниками о том, как важно уметь наблюдать за собой, за своей жизнью, за событиями, которые происходят вокруг и внутри нас.

"Все страдания, переживания и проблемы принадлежат только вашему телу и той игре, в которую оно играет... И когда Вы принимаете факт того, что ваша Душа и тело отделимы и существуют в совершенно в разных течениях, Вы совершенно по иному чувствуете и управляете собой и соответственно своей жизнью", – писала в фотоблоге актриса.

В тоже время Эллерт также опубликовал пост в Instagram, в котором он порассуждал о том, есть ли жена у Бога или нет. Завуалированные публикации Ксении и Александра поклонники назвали "аллегорией" и приняли за то, что они так своеобразным образом решают свои семейные разборки.

"По-моему это азбука Морзе, смысл которой известно только Ксю и Саше, они так своеобразным образом семейные разборки решают", "Интересный ответ на вчерашний пост Ксю", "Это аллегория! Выдохся чуток. Ксюша его походу переиспользовала", – оставили комментарии пользователи сети.

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