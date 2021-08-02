Елизавету II в платке и очках на отдыхе не узнали туристы. Фото

Группа американских туристов не узнала королеву Великобритании Елизавету II в замке Балморал, расположенном в шотландском нагорье, посещая экскурсию в прошлом году. Тогда люди увидели ее величество в скромном пальто и с платком на голове и стали расспрашивать, живет ли она в этом районе и встречалась ли когда-нибудь с королевой.

Елизавета II сказала, что у нее есть дом поблизости. Отвечая на второй вопрос, она указала на мужчину в форме: "Нет, но этот офицер встречался". Ее бывший офицер по охране Ричард Гриффин, который тесно сотрудничал с монархом более 30 лет, попросил, чтобы группа двинулась дальше, не имея представления, с кем они только что познакомились, пишет таблоид Daily Star.

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К слову, королева ежегодно приезжает в шотландское поместье в свой отпуск. Там она ходит на пикники, прогуливается с собаками, а также принимает остальных членов семьи в замке.

Отметим, что правительница Великобритании вернется к исполнению свою королевских обязанностей в начале октября.

Ранее OBOZREVATEL писал, о том, что Елизавета II во время разговора с художником Рольфом Харрисом ответила на вопрос, смущает ли ее старость. Королева удивила поклонников ответом, забыв на секунду, что она при должности: "Неа, меня это не огорчает".