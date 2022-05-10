Елизавета II впервые за 59 лет пропустит церемонию открытия парламента: королева с трудом передвигается

Королева Великобритании в этом году пропустит церемонию открытия парламента из-за "проблем с мобильностью". Впервые за 59 лет за Елизавету II речь объявит ее старший сын, наследник престола принц Чарльз.

Такое решение Ее Величество приняла в понедельник, 9 мая, после консультации с лечащим врачом. Об этом сообщили журналисты СNN (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Представители монарха не скрывают, что она тяжело передвигается в последнее время, а потому отменила уже несколько публичных мероприятий. В частности, речь идет о пасхальных событиях и других официальных встречах.

Однако именно церемонию открытия парламента она до последнего желала посетить, ведь ее речь считается одной из важнейших символических обязанностей монарха. Открытие парламента также является ключевой королевской конституционной обязанностью.

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"Королева продолжает испытывать эпизодические проблемы с мобильностью, и, посовещавшись со своими врачами, она неохотно решила, что не будет посещать государственное открытие парламента завтра", – говорится в комментарии представителя Букингемского дворца.

Известно, что по просьбе Ее Величества и согласованию с соответствующими органами власти речь прочтет принц Уэльский, а также на мероприятии будет присутствовать герцог Кембриджский, принц Уильям, поскольку церемония должна обязательно пройти в присутствии одного из членов королевской семьи.

Несмотря на проблемы с передвижением, в 2022 году Елизавета II приняла участие в одном публичном мероприятии за пределами дворца – поминальной службе за покойным мужем принцем Филиппом в марте. Однако и тогда ее присутствие было под вопросом до последнего момента, а приехав, она передвигалась, опираясь на трость.

Напомним: королева Великобритании за 70 лет правления пропускала открытие парламента только дважды – в 1959 и 1963 годах. Оба раза она была беременна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось редкое видео 25-летней королевы. На нем Ее Величество раздавала монеты в соответствии с количеством прожитых лет.