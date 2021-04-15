Елизавета II отменила военную форму на похоронах принца Филиппа

Все высокопоставленные члены британской королевской появятся на похоронах принца Филиппа без военной униформы. Такое решение было принято в последний момент и утверждено Елизаветой II для того, чтобы продемонстрировать семейное единство.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, королева изменила правила из-за своего внука принца Гарри и сына принца Эндрю, которые не могли пойти на церемонию прощания в форме. Предполагается, что теперь все будут одеты одинаково – мужчины в удлиненные пальто, а женщины в простые черные наряды.

Принц Гарри и принц Эндрю

Ранее в СМИ велось много разговоров вокруг того, что принц Гарри после ухода от королевской семьи и потери всех военных званий не имеет права приходить в форме на похороны своего дедушки Филиппа. Мужчина максимум, что планировал, это надеть черную парадную форму Blues and Royals, которую он носил в день своей свадьбы с Меган Маркл в мае 2018 года.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Так же размышляли и над тем, наденет ли принц Эндрю военную форму после сложения обязанностей монарха из-за скандала, связанного с дружбой с Джеффри Эпштейном. Отмечается, что своим решением Елизавета II прекратила все споры и неудобные моменты.

Принц Эндрю и принц Гарри

Напомним, что муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронят 17 апреля в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. В Британии объявили национальный траур – королевская семья будет скорбеть 30 дней.

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