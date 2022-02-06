Елизавета II могла и не стать королевой: как бабушка повлияла на судьбу Ее Величества

В воскресенье, 6 февраля исполняется 70 лет со дня, когда королева Елизавета II взошла на престол. Тогда ей было 25 лет.

Примечательно, что она могла не стать королевой, если бы ее бабушка, королева Мария Текская в свое время приняла решение, к которому ее подталкивали члены британского правительства. Почему все сложилось именно так, а не иначе, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

В 1936 году умер супруг королевы Марии – Георг V. На престоле он восседал с 1910 года. Монарх страдал от хронических болезней легких и впал в кому после тяжелого бронхита. Придворный врач Бертран Доусон провел ему эвтаназию инъекцией морфия и кокаина, о чем стало известно только через 50 лет благодаря дневникам доктора.

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В тот же день новым королем Англии был объявлен старший сын Георга и Марии принц Уэльський Эдуард VIII. Он приходился дядей Елизавете II.

42-летний Эдуард был влюблен в светскую львицу, гражданку США и замужнюю женщину Уоллис Симпсон. И хотя сразу после вступления на престол Эдуарда Симпсон начала бракоразводный процесс, король, как глава англиканской церкви, не мог жениться на женщине, которая ранее уже была в браке.

Поэтому через десять месяцев Эдуард отрекся от престола. Он стал первым начиная с англосаксонского периода монархом, который добровольно принял такое решение. На престоле его сменил его младший брат Альберт, взявший имя Георг VI, – отец Елизаветы II.

Скандал вокруг отречения спровоцировал кризис монархии. В том же 1936 году ряд членов кабинета министров Британии обратились к Марии Текской с предложением стать регентом, а затем отречься от престола в пользу младшего сына принца Георга, герцога Кентского, который пользовался в народе большей популярностью.

Так, политики не верили, что средний сын королевы Альберт, страдавший от заикания, справится с обязанностями монарха. Но Мария Текская была не согласна с ними, и 11 декабря 1936 года Альберт взошел на престол под именем Георг VI.

Годы войны и вредные привычки наложили свой отпечаток на здоровье Георга VI. Он страдал от атеросклероза, болезни Бюргера (воспалительный тромбоз, к которому приводит курение) и рака легких.

Он умер 6 февраля 1952 года. В этот же день на престол вступила его старшая дочь принцесса Елизавета, взяв имя королева Елизавета II. Этого могло и не случиться, если бы в 1936 году Мария Текская прислушалась к членам правительства и сделала королем своего младшего сына Георга. К слову, последний погиб в авиакатастрофе в 1942 году, когда ему было 39.

И если бы именно Георг восседал на троне вместо Альберта, престол унаследовал бы его старший сын – принц Эдвард, герцог Кентский, кузен Елизаветы II. Сейчас ему – 86 лет.

Примечательно, что сама Елизавета день своего вступления на престол предпочитает проводить в уединении, поскольку это также день ее личной скорби; день, когда умер отец королевы. В конце января 2022 года Ее Величество улетела в Сандрингем на вертолете. Там она ежегодно проводит годовщину смерти родителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по языку тела рассказала, кого, по ее мнению, из четверых детей королева Елизавета II любит больше всего. Специалист проанализировала общение королевы на публике с ее семьей.