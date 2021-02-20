Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл королевских званий и статуса

Королева Великобритании Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл, которая второй раз беременная, званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара отказалась от обязанностей королевских полномочий.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Букингемского дворца. Так, в письме идет речь о том, что принятые решения принца Гарри и Меган огорчили королевскую семью, но сама супружеская пара по-прежнему остаются "любимыми членами" Елизаветы ІІ.

Помимо этого, во дворце сообщили, что отойдя от работы королевской семьи, невозможно продолжать выполнять обязанности и обязанности, связанные с жизнью государственной службы.

"Почетные воинские звания и королевское покровительство будут перераспределены между действующими членами королевской семьи", – сообщают на сайте Букингемского дворца.

Также принц Гарри и Меган Маркл не смогут заниматься патронажем благотворительных организаций.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл объявили о решении отказаться от королевских полномочий и стать финансово независимыми в январе 2020 года. С апреля они прекратили выполнять королевские обязанности и посещать официальные мероприятия.

В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

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