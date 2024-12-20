Элита мира под дверью и мистика после смерти: что скрывал оперный певец Василий Слипак, отдавший жизнь за Украину

Сегодня, 20 декабря, всемирно известному оперному певцу, солисту Национальной оперы Парижа, Герою русско-украинской войны Василию Слипаку могло бы исполниться 50 лет. Воин с позывным "Миф" положил свою жизнь на щит 29 июня 2016 навсегда оставшись в сердцах украинцев, как бесстрашный борец за справедливость, патриот своего государства и человек с невероятным талантом.

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Оперный артист, добровольцем ушедший на фронт, 19 лет проживал в столице Франции, где очаровывал парижан и гостей города своим голосом. Он стал одним из организаторов Евромайдана в Париже – координировал общественные протесты, направленные на поддержку Украины. Львовянину дважды предлагали французское гражданство, однако Слипак остался верен украинскому трезубцу. OBOZ.UA собрал интересные факты из жизни Героя, о которых рассказал его брат – Орест Слипак.

Братская мистика и мировая элита

По словам родного человека, певец был очень мистической личностью. "Братская мистика меня сопровождает повсюду, каждый день чувствую какие-то подсказки, знаки. Еще и этот псевдоним "Миф" (в честь главы злых духов Мефистофеля, героя своей любимой оперы), который он себе придумал… Но думаю, что он это взвешенно делал, потому что артисты – они все такие, любят такое", – поделился Орест Слипак.

Василий обладал особой энергетикой и знал семь иностранных языков. Как вспоминает его брат, певец вел беседы с мировой элитой – многих известных звезд можно было встретить на улочке, где жил украинец: "Он общался с элитой мира – в его доме под Парижем можно было встретить голливудских режиссеров, известных продюсеров, музыкантов".

Отмененная свадьба в Ворохте

Когда воин влюблялся, это были исключительные чувства к женщине. "Я мечтал даже когда-то написать книгу о его влюбленности, потому что они были очень круты. И каждый раз казалось, что это навсегда", – признался брат военного. Одна из любимых Слипака, американка, почти стала невестой – артист планировал устроить настоящую гуцульскую свадьбу в Ворохте. Тогда он попросил Ореста обо всем договориться и даже заплатить "три тысячи евро".

Однако вскоре влюбленные разошлись – бронирование осталось в силе. "Слава Богу, дело не дошло до залога (смеется), – вспомнил Слипак-старший. – Потом у него был, пожалуй, лет восемь серьезный роман с француженкой Перин Мэдофф – она тоже, как и он, была солисткой парижской Оперы. Потом была Лиза, ставшая одной из героинь известного документального фильма о Василии "Миф". Последней – девушка из Украины".

Решение пойти на фронт

О своем решении пойти воевать Василий Слипак не сказал никому – ни брату, ни родителям. Все время воин рассказывал, что занимается волонтерством и ездил с помощью на линию огня. "О том, что его не стало, я узнал из Facebook. Приехал из Одессы, где был в командировке, поздно вечером, открываю утром соцсети и вижу сообщение: "Василий Слипак – двухсотый". Очень непрофессионально поступили те, кто это сделал" – рассказал Орест.

Тогда, оправиться от трагедии, мужчине помогли друзья. Основательница "Госпитальеров" Яна Зинкевич заботилась о документах, в то время как Дана Павлычко, издательница и внучка Дмитрия Павлычко, вела соцсети. "Еще несколько друзей очень помогли. Мы переживали это вместе", – говорит брат Василия.

Состояние потратил на войну

По словам Ореста Слипака, все состояние Герой потратил при жизни – на фронт. Когда военный последний раз приезжал на Родину, при себе почти ничего не имел, не было денег приобрести бронежилет. Даже просил вместо зарплаты аумницу.

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