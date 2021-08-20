Елена Зеленская восхитила эффектным нарядом на публике. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала стильный образ в платье и пиджаке молочного оттенка. Она пришла на встречу вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В сети оценили аутфит жены президента и засыпали ее комплиментами. Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Для выхода в свет первая леди выбрала обтягивающее платье длины миди и удлиненный пиджак молочного цвета, из которого выглядывал коричневый платок. Также Зеленская обула темного оттенка туфли-лодочки.

Свой лук жена главы государства завершила аккуратной укладкой, нежным макияжем и аксессуарами в виде небольших сережек.

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Украинцам очень понравился образ первой леди. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Девушка, с которой несравним целый мир!", "Какая красивая женщина!", "Очень красивая и приятная Елена Владимировна!" – пишут люди.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним: Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимками, на которых засветилась в стильном наряде молочного цвета. Свой образ она дополнила аксессуарами и аккуратной укладкой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская появилась на мероприятии в брючном костюме бледно-голубого цвета. Трендовый в этом сезоне наряд она дополнила бежевыми лодочками.