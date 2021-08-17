Елена Зеленская вышла в свет в костюме трендового цвета. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на мероприятии в брючном костюме бледно-голубого цвета. Трендовый в этом сезоне наряд она дополнила бежевыми лодочками.

Костюм модного оттенка состоял из удлиненного пиджака, жилета и широких брюк. Завершали образ распущенные волосы, аккуратные сережки и матовая помада. Соответствующие снимки первая леди опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В подписи к фотографиям она объяснила, что к Дню Независимости состоится запуск тридцати аудиогидов на двух языках, которые заработают в культурных центрах Украины.

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"Рассказывать о запуске украиноязычного аудиогида в мире – это хороший признак того, что украинское услышат еще больше людей. Каждое событие становится очередным шагом в развитии имиджа страны. К 30-летию украинской независимости я с радостью анонсирую начало работы над запуском тридцати двуязычных аудиогидов, которые на этот раз заработают в культурных центрах Украины – музеях, крепостях и заповедниках", – написала Зеленская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленская в трендовом костюме и спортивной обуви отправилась на остров Хортица. Свой наряд она дополнила классической белой футболкой и солнцезащитными очками. Волосы были аккуратно уложены, а на пиджаке виднелась маленькая брошь золотого цвета.