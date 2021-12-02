Дочь Кравец после кардинальной смены имиджа сделала тату. Фото

Совершеннолетняя дочь актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец кардинально изменила имидж, а вскоре показала фанатам свое первое тату. Звездная мама оценила перманентную надпись на запястье Маши, которую она посвятила своему хобби.

Фотографией татуировки дочери артистка поделилась в своих Instagram-сторис. Незадолго до этого, Мария публиковала на личной страничке в соцсетях свои снимки с обновленной прической и пирсингом в носу.

Свой 18-й день рождения девушка отметила 25 февраля. Считается, что в этом возрасте можно делать все. Очевидно, дочь юмористки решила соответствовать правилу насколько это возможно. Елена Кравец с радостью рассказала подписчикам в сети, что ее старший ребенок сделал тату.

Видео дня

Маша набила на запястье аккуратную надпись "танцуй" красного цвета. Отметим, девушка уже много лет занимается хореографией. В своем профиле она часто публикует видео, на которых демонстрирует сложные элементы хип-хопа.

"Это моя дочь. В любой непонятной ситуации танцуй", – написала Елена Кравец на фото.

До этого Маша ошеломила подписчиков сменой прически. Русые волосы она покрасила в глубокий каштановый, а также сменила привычное каре на рваную стрижку с модной челкой. На фото она предстала перед фанатами с аккуратным хвостиком и пирсингом в носу. Стильный образ дополняли актуальные в этом сезоне украшения из бисера на шее и серебряные серьги в ушах.

Подписчики оценили новый имидж Маши, отметив, что теперь она еще больше стала похожа на звездную маму.

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