Эктор Хименес-Браво срочно покинул Колумбию, чтобы помочь украинцам

Звезда "МастерШеф" на телеканале "СТБ" Эктор Хименес-Браво, который за несколько дней до российского вторжения улетел в отпуск в Колумбию, прервал отдых, чтобы помочь украинцам. Кулинар отправился в Польшу, чтобы сотрудничать с местными организациями, координирующими беженцев.

Отметим, что и находясь дома, судья известного шоу организовывал гуманитарную помощь полиции, военным и терриориальной обороне. Об этом он написал в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Запланированный отпуск в кругу семьи, по словам автора поста, должен был длиться месяц, однако закончился гораздо раньше.

"Не смог сидеть и ждать окончания войны. Как вы знаете, за несколько дней до войны я уехал в отпуск к маме в Колумбию. Планировал отпуск с мамой на 1 месяц, но тут началась война. Сначала я не мог в это поверить. Думаю, как и вы", – начал известный повар.

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Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что помощи, которую он оказывал из дома, было недостаточно, поэтому было принято решение приехать в Варшаву. Место, куда отправились сотни тысяч беженцев из Украины.

"Мое сердце болит за Украину. Мое место здесь. Украинцы – моя семья. Я прилетел в Варшаву. Здесь уже 1,5 млн. украинцев и им всем нужна помощь. Работаю сразу с несколькими организациями", – говорится в сообщении.

Кулинар добавил, что "будет воевать в тылу", помогая беженцам, пока "герои защищают наш дом".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский рэпер Oxxxymiron проведет серию благотворительных концертов против войны в Украине, первый концерт которого состоится в Стамбуле (Турция). Вырученные за билеты деньги артист пожертвует на помощь детям-беженцам.

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