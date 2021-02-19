Эктор Хименес-Браво признался, что трижды пытался покончить с собой
Судья популярного шоу "МастерШеф" 49-летний Эктор Хименес-Браво заявил, что три раза пытался покончить с собой из-за давления по поводу гендерного неравенства.
Как рассказал знаменитость в интервью телеканалу "СТБ", он был как клоун и над ним все смеялись. Соответствующее видео опубликовано на странице в Instagram "Холостяка" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, Хименес-Браво со слезами на глазах признался, что раньше на него сильного давили из-за гендерного неравенства, поэтому он не выдерживал и три раза пытался покончить с собой.
"Что делает мужчина, когда плачет? Замыкается в себе. Надо понимать, что все мы разные. Все мы личности. Сильный мужчина – это тот, который показывает свои чувства", – отметил звезда.
Напомним, Эктор Хименес-Браво – канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бизнесмен и телеведущий. Также он судья проекта "МастерШеф" и основатель консалтинговой компании Bravo Restaurant Group.
Кулинарная концепция Хименес-Браво построена на идеях мультикультурализма и интеграции самых разнообразных методов приготовления пищи. Шеф-повар – создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками снимком, на котором предстал полностью голым. При этом он прикрылся одеялом.
Также знаменитость поделился пикантными снимками с отдыха в Египте. Он похвастался своим подтянутым телом.
Эктор Хименес-Браво показал, как выглядит его дом под Киевом. Жилье расположено в городе Ирпень в элитном коттеджном районе.
Звезда нарвался на критику в сети из-за откровенного фото. Он позировал полностью голым в постели.