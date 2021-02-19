Эктор Хименес-Браво признался, что трижды пытался покончить с собой

Судья популярного шоу "МастерШеф" 49-летний Эктор Хименес-Браво заявил, что три раза пытался покончить с собой из-за давления по поводу гендерного неравенства.

Как рассказал знаменитость в интервью телеканалу "СТБ", он был как клоун и над ним все смеялись. Соответствующее видео опубликовано на странице в Instagram "Холостяка" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Хименес-Браво со слезами на глазах признался, что раньше на него сильного давили из-за гендерного неравенства, поэтому он не выдерживал и три раза пытался покончить с собой.

"Что делает мужчина, когда плачет? Замыкается в себе. Надо понимать, что все мы разные. Все мы личности. Сильный мужчина – это тот, который показывает свои чувства", – отметил звезда.

Напомним, Эктор Хименес-Браво – канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бизнесмен и телеведущий. Также он судья проекта "МастерШеф" и основатель консалтинговой компании Bravo Restaurant Group.

Кулинарная концепция Хименес-Браво построена на идеях мультикультурализма и интеграции самых разнообразных методов приготовления пищи. Шеф-повар – создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino".

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