Эктор Хименес-Браво, которого называли гомосексуалистом, показал свою девушку

Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво впервые показал свою девушку. Ранее поклонники судьи проекта "МастерШеф" называли его гомосексуалистом из-за того, что 50-летняя звезда не делилась подробностями своей личной жизни.

Домашнюю фотографию с избранницей он опубликовал на официальной странице в Instagram. Пост знаменитости был приурочен ко Дню всех влюбленных (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Да, обещал не постить, но просто оставлю это здесь. Всех с праздником, будьте любимы и счастливы", – говорится в подписи.

В кадре Эктор Хименес-Браво с неизвестной девушкой позирует в ванной в одинаковых белых халатах. Лицо избранницы кулинара закрыто телефоном, но видно, что телезвезда целует ее в затылок.

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Подписчики шеф-повара также поздравили его, прокомментировав фотографию. Кроме того, они высказали свои мысли относительно ориентации кумира и начали предполагать, кого именно он прячет на фото.

"Сердце не одиноко. Рада за вас", "Вы не гей! Ура", "Я уже думал, Эктор, что вы не по девушкам", "Это Соловий?", – написали фанаты Эктора Химэсес-Браво.

На все догадки он только отвечал смеющимся эмоджи, а в конце поблагодарил комментаторов за добрые слова: "Всем спасибо, только тсс".

Отметим, что ранее слухи на о своей гомосексуальной ориентации шеф-повар отвечал, что его не волнуют мнения посторонних людей.

"Я не переживаю по этому поводу. Если люди хотят поговорить о том, что происходит в моей кровати, то это их проблема, а не моя. Семья, жена, дети будут тогда, когда на это будет правильный момент", – сказал. судья кулинарного телепроекта в интервью "Світському життю".

Коротко о звезде:

Эктор Хименес-Браво – шеф-повар колумбийского происхождения, бизнесмен, телеведущий. Судья проекта "МастерШеф", преподаватель кулинарного искусства, основатель консалтинговой компании Bravo Restaurant Group. Обладатель престижной кулинарной премии "The World Master Chef".

Как сообщал OBOZREVATEL, со своей девушкой Эктор Хименес-Браво познакомился в приложении Tinder. Он рассказал, что после череды неудачных свиданий ему удалось найти ту, с которой он строит отношения сейчас.