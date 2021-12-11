Драка и знакомство с мамой: Эктор Хименес-Браво рассказал о печальном опыте свиданий в Tinder

Судья проекта "МастерШеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, что ходил на свидания с девушками, с которыми познакомился в приложении Tinder, но встречи оказались неудачными. Однако знаменитость отметил, несмотря на печальный опыт, он остался благодарен Tinder, поскольку познакомился с той, с которой строит отношения сейчас.

Соответствующий пост Эктор опубликовал на личной странице в Instagram. "Tinder для меня всегда что-то интересное, и какая-то сумасшедшая история", – написал шеф-повар (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Эктор Хименес-Браво признался, что однажды позвал девушку из Tinder на свидание, а следом пришел ее муж.

"Я позвал девушку в ресторан — а следом пришёл ее муж. Оказывается, он за ней следил, и когда ворвался посреди нашего свидания — я был в шоке. Столько агрессии в свою сторону я ещё не встречал, мы уже почти дрались", – написал ресторатор.

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Второй историей в списке неудачных свиданий шеф-повара стала та, когда девушка пришла на встречу к Эктору с мамой.

"Познакомился с девушкой, позвал ее в ресторан, а она пришла также не одна — в этот раз без мужа, а с мамой. И ещё книги по кулинарии — я подписал все 4 штуки. Впервые ко мне пришли не познакомиться, а попросить для мамы автограф", – признался он.

Хименес-Браво добавил, что расстроился тогда, но даже в таком неудачном свидании нашел позитив – звезда остался рад, что сделал маму счастливой.

Несмотря на несколько провальных встреч, Эктору наконец повезло и он познакомился в Tinder с девушкой, с которой строит отношения сейчас.

"Мои нынешние отношения. Это была просто одна встреча на кофе, которая перевелась в отношения. И сейчас я очень счастлив. Так что спасибо Tinder и за все дикие истории тоже", – подытожил ресторатор.

Коротко о знаменитости:

Эктор Хименес-Браво – 49-летний канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бизнесмен, телеведущий родом из Колумбии. Является судьей проекта "МастерШеф Украина". Основал консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group. Получил множество наград, среди которых "World Master Chef", "Award of Culinary Excellence", "Gold Medal" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Эктор Хименес-Браво едва не погиб, когда однажды сел в такси и машина отъехала от остановки – прогремел взрыв.