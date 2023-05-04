Экстремальные виды спорта, садоводство и не только: какие хобби имел король Чарльз ІІІ в молодости. Фото

В субботу, 6 мая, состоится торжественная церемония коронации Чарльза ІІІ. А это значит, что после всех формальностей Великобритания получает нового правителя: увлеченного философа, ценителя экологии, талантливого художника и писателя.

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Сейчас у главы престола мало времени на хобби, потому что объемы обязанностей существенно увеличились. Чем же занимался будущий король в юные годы? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Экстремальные увлечения

В молодости Чарльз предпочитал активный отдых. Он мастерски играл в поло, хоккей и теннис, был отличным всадником, занимался авиаспортом, серфингом и дайвингом. Его Величество не останавливали многочисленные травмы. Так, в 1996 году он упал с лошади и получил двойной перелом руки. Через полгода он вернулся к игре в поло, однако серьезно травмировал колено и сломал ребро.

Со временем страсть к экстриму не угасла. В свои 74 года король вместе с супругой королевой-консортом Камиллой, а также с семьей принца Уильяма и Кейт Миддлтон катается на горнолыжные курорты.

2. Рисование акварелью

Чарльз начал рисовать еще в 1970-е годы. Он всегда делает это на открытом воздухе, и пытается закончить каждую работу за один день. Для удобства использует акварель, что быстро высыхает. Во время открытия одной из выставок Его Величество сказал: "Это хобби требует интенсивной концентрации, и, следовательно, это одно из самых расслабляющих и терапевтических упражнений, которые когда-либо делал. Фактически, я считаю, что рисование переносит меня в другое измерение, что освежает".

Написание картин акварелью принесло Чарльзу более 3 миллионов долларов, которые были переданы в благотворительные фонды. В большинстве своем глава престола рисует пейзажи и архитектуру. В его коллекции есть изображения сцен из южной Франции и Танзании, а также шотландские пейзажи (мельница Хуна и Гленн Каллатер).

3. Органическое садоводство

Это уже более 30 лет самое любимое занятие короля. Хайгроув Хаус – его гордость. Это частная резиденция Чарльза и его супруги Камиллы, герцогини Корнуолльской. Его Величество в течение многих лет в результате кропотливой работы превратил в сад территорию вокруг имения. Здесь есть лужайка с дикими цветами, дубовая роща, раскинувшаяся на двух гектарах, каштаны, тополя и буковые деревья.

4. Музыка

Чарльз в детстве учился играть на фортепиано, трубе и виолончели. Хотя он и называл себя "безнадежным" по музыкальному таланту, в итоге выбрал виолончель и даже в студенческие годы играл в оркестре Тринити-колледжа.

5. Писательство

В 1980 году Чарльз написал детскую сказку "Старик из Лохнагара": о человеке, который в поисках тишины и покоя отправился в пещеру, где находит только приключения. По этой истории BBC сняли анимационный фильм, который озвучил сам автор. Позже Его Величество начал выпускать книги об экологии, искусстве и архитектуре.

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