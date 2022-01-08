Эксперт рассказала, как воспитывают детей Меган Маркл и Кейт Миддлтон: в чем отличие

Основательница элитного сайта знакомств Berkeley International Мейрид Моллой назвала различия в воспитании детей герцогинь Сассекской и Кембриджской Меган Маркл и Кейт Миддлтон. По ее словам, жена принца Гарри предпочитает современные методы, в то время как избранница принца Уильяма – традиционные.

Женщины оказались в разных жизненных условиях и странах, потому и понимание, как обращаться с детьми у них отличается, передает Express. Другим важным отличием стал отказ Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязательств (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Герцоги Сассекские с пеленок воспитывают свою дочь Лилибет и сына Арчи в солнечной Америке. Их же самые близкие родственники живут в Кенсингтонском дворце в Лондоне с маленькими Джорджем, Шарлоттой и Луи.

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"Меган использует более современный подход к родительству, тогда как Кейт, похоже, придерживается традиций", – назвала основное отличие эксперт.

Также Мейрид подчеркнула, что обе женщины пытаются держать детей подальше от лишнего внимания, но удается это только Меган. Герцоги Кембридские часто обращаются к своим подданным и фотографируются на торжественных мероприятиях семьей.

К ним приковано большее внимание из-за прямой связи с королевским престолом, от которого Гарри и его жена отказались. Маленькие Арчи и Лилибет еще ни разу не встречали Рождество с королевой Великобритании.

Различия можно проследить не только в воспитании, но даже в процедуре рождения и выписки из больницы. В частности, Меган и Гарри самостоятельно договаривались о роддоме, а покидая его, не сделали традиционное фото с новорожденными.

"Меган ясно дала понять, что будет делать все по-своему. Кейт считается более традиционной, и это, вероятно, связано с обязанностями, которые однажды лягут на принца Джорджа", – говорится в заявлении.

Кратко о лицах:

Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, которая стала известна благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". С 2018 года супруга принца Гарри, герцога Сассекского. В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Кейт Миддлтон – 39-летняя супруга герцога Кембриджского Уильяма. Родом из Рединга (Великобритания). Выйдя замуж за принца Уильяма, получила титул герцогини Кембриджской. Воспитывает троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кейт и Меган не слишком ладили, однако ситуация изменилась в начале 2021 года. Женщины вместе работают, чтобы не портить отношения внутри королевской семьи.