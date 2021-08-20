Экс-жена Сереги – о жизни с рэпером: унижал, бил и давал пощечины

Бывшая супруга рэпера Сереги – Полина Ололо – рассказала, что впервые он поднял на нее руку, когда старшему сыну Марку было четыре месяца. По словам женщины, это произошло в Крыму, и мама знаменитости все видела, но никак не отреагировала.

Ололо призналась, что в тот момент они ссорились, оскорбляли друг друга, после чего женщина получила пощечину и "вылетела в коридор". Об этом экс-жена Сереги сообщила на YouTube-канале "Не молчи" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Бывшая возлюбленная рэпера рассказала, что мужчина часто подавлял ее, давал пощечины при гостях, унижал и психологически насиловал. Полина Ололо считает, что Серега "одержим и на сегодняшний день он изменился внешне и его тело будто наполнилось злом".

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Кроме того, женщина рассказала о случае, когда рэпер якобы сильно избил ее после Нового года. Тогда Серега "таскал ее по всему дому, бил в лицо", а на следующий день Полина "проснулась в кровавой шубе", в которой была до этого.

Полина добавила, что тогда ее телефон Серега "забрал, написал всем последним телефонным номерам оскорбительные сообщения и выкинул его в озеро".

К слову, Серега и Полина прожили в браке почти 10 лет. В 2020 году они разорвали отношения. У пары есть двое детей – Марк и Платон.

Напомним, что в марте 2020 года бывшая жена Сереги (Сергея Пархоменко) Полина Ололо обвинила его в похищении их общих детей. Она утверждала, что артист увез Марка и Платона в аннексированный Крым. Позже Пархоменко прокомментировал скандал с экс-супругой, объяснив ее поведение "чрезмерной впечатлительностью".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо призналась, что отчаялась в том, что сможет увидеть детей.