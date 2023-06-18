Кристина Горняк потроллила Остапчука после скандального выступления перед россиянами в Греции и посоветовала честно делить общее имущество

Украинская блогерша, нотариус и вторая бывшая супруга ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк потроллила экса на фоне громкого скандала из-за его выступления перед россиянами. Шоумен провел в Греции день рождения бывшей жены российского олигарха, одесситки Юлии Буряк. На торжестве присутствовали и граждане страны-террористки, о чем Остапчук, как заверил он сам, ничего не знал.

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Ведущий впоследствии оправдался за проведение этого корпоратива, а также предположил, что подобные скандалы вокруг его персоны – это "карма за личную жизнь". За эти слова и зацепилась Горняк, разместив язвительный комментарий в InstaStories.

"Я не знаю, за что меня так карма лупит. Хотя, возможно, до сих пор за личную жизнь, но я каждый день пытаюсь ее отработать", – написал Остапчук в своем Instagram, разъясняя ситуацию со скандальным корпоративом на греческом острове Миконос.

Горняк на это с юмором ответила: "Карма конечно дело такое, но моя еще не прилетела. Прилетит, если украдете дом. Кстати, остров Миконос это всегда был мой любимый остров, с которым я дружу очень много лет. Поэтому давайте какие-то места другие выбирать просто".

Дело в том, что Остапчук планирует жить со своей новой 22-летней избранницей Екатериной Полтавской в доме, который строил в браке с Горняк. Женщину это, конечно же, не устраивает, и она даже заговорила о возможном суде.

Сейчас же Горняк смеется, что карма обязательно догонит Остапчука, если тот не поделит честно совместно нажитое имущество.

"Мужчины, которые разводятся и хотят как-то почистить свою карму. Я знаю, как это сделать – поделите законно, по справедливости дом, жилье или имущество со своей бывшей женой. Тогда ваша карма будет идеально чистой. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Тому кто там хочет, чтобы его не лупила карма, я жду", – заявила Кристина.

Напомним, Остапчук провел день рождения одесситки Юлии Буряк, которая несколько лет назад вышла замуж за российского бизнесмена Леонида Арапова по прозвищу "алюминиевый король". На празднике украинки были гости из РФ, о которых ведущий якобы не знал.

Как писал OBOZREVATEL, позже Остапчук расставил все точки над "і" в этом скандале. Он уволил менеджера и заговорил об уничтожении карьеры. Подробности – в нашем материале.

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