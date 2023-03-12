Экс-жена Кличко выбыла из немецких ''Танцев со звездами'': последнее страстное танго пары. Видео

Бывшая супруга городского главы Киева Виталия Кличко, певица и модель Наталья Егорова покинула немецкое танцевальное шоу Let's Dance, которое является аналогией "Танцев со звездами". Украинка и ее партнер-хореограф Анджей Цибис станцевали в третьем эфире страстное танго, но покорить судей им не удалось.

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Пара получила всего 19 баллов из 30-ти возможных. О своем вылете из шоу Егорова сообщила в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На странице самого проекта также написали: "Наталья и Анджей вынуждены покинуть шоу после третьего эфира хотя Наталья вышла из зоны своего комфорта и танцевала сама свободно".

Последнее танго на паркете телевизионного шоу Егорова станцевала в сексуальном черном платье с открытой спиной. Хореография украинки и ее профессионального партнера была чувственной, однако жюри не хватило техники.

Впрочем, некоторые зрители решили, что эта пара покинула проект несправедливо рано и в дальнейшем она могла бы удивить своим ростом.

"Как жаль. Наталья была намного лучше некоторых участников", – написал один из интернет-пользователей.

Отметим, немецкая версия "Танцев со звездами" под названием Let's Dance транслируется на телеканале RTL с апреля 2006 года. На данный момент в эфир вышло более 15-ти сезонов этого шоу.

Как писал OBOZREVATEL, Наталья Егорова не единственная украинка, которая принимала участие в заграничном танцевальном проекте. Так, певица Джамала участвовала в польских "Танцах со звездами". Она покинула шоу на шестом эфире. А ее коллега Оля Полякова танцевала на паркете в Грузии, где продержалась 7 недель.

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