Экс-жена DZIDZIO прокомментировала слухи о примирении с артистом

Экс-супруга украинского исполнителя DZIDZIO – певица SLAVIA (Ярослава Хома) – отреагировала на слухи о примирении с бывшим возлюбленным. Знаменитость начала получать сообщения о том, что ее развод с музыкантом это фейк и пиар ради популярности и славы.

Прокомментировать данную ситуация Ярослава решила на своей странице в Instagram. Девушка снова заинтриговала поклонников, не ответив, что же действительно происходит в их отношениях, но обещала вскоре рассказать обо всем. Сейчас она занята решением вопросов, которые накопились во всех сферах жизни.

"Это лето для меня жаркое во всех смыслах. Сейчас я решаю вопросы, которые обрушились по всем фронтам, во всех сферах жизни, поэтому времени на комментарии и посты практически нет, но все же...обещаю его найти, и прокомментировать...", – сообщила в фотоблоге артистка.

Видео дня

Под постом в Instagram фолловеры певицы SLAVIA посоветовали ей не обращать внимание на комментарии и осуждение.

"Это ваше личное дело – мирится с мужем или нет. Это ваша жизнь и никто не имеет права осуждать или комментировать. Главное – быть счастливой", "Какая разница помирились они или нет?! Главное, чтобы обоим было комфортно в нынешних отношениях", "Славия, вы не обязаны никому ничего объяснять. Если в сердцах любовь – это прекрасно. Значит все можно исправить. Счастья вам", – писали в комментариях фанаты.

Напомним, что звездные супруги Дзидзьо (Михаил Хома) и SLAVIA уже 9 месяцев не живут вместе и собираются официально развестись. Ярослава и Михаил были знакомы еще со студенческих лет. Пара поженилась в ноябре 2013 года. Детей у экс-влюбленных нет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Оля Цибульская прокомментировала развод DZIDZIO. Она рассказала, как получала угрозы от жены артиста.