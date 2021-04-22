Экс-жена Богдана заявила, что не пошла бы на 'Холостяк' снова

Участница "Холостяк 11", экс-жена бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна заявила, что не жалеет о решении поучаствовать в шоу, но еще раз бы не повторила такой поступок.

Такими подробностями 28-летняя девушка поделилась на своей странице в Instagram, отметив, что получила очень интересный опыт в своей жизни.

"Познакомилась с невероятными людьми, но больше бы не пошла", – подчеркнула участница, добавив, что объяснит причину позже и посвятит этому пост.

Анна активно ведет блог в социальных сетях, где часто публикует свежие фотографии. К примеру, ранее в своих stories она рассказала, что принять участие в проекте "Холостяк 11" ее подтолкнула сестра.

А вот насколько долгими были романтические отношения Андрея Богдана и Анны остается загадкой. По ее словам, они расстались из-за того, что экс-супруг сильно ревновал. Доходило даже до того, что он запрещал ей выходить на работу.

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