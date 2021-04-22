Экс-жена Богдана заявила, что не пошла бы на "Холостяк" снова
Участница "Холостяк 11", экс-жена бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна заявила, что не жалеет о решении поучаствовать в шоу, но еще раз бы не повторила такой поступок.
Такими подробностями 28-летняя девушка поделилась на своей странице в Instagram, отметив, что получила очень интересный опыт в своей жизни.
"Познакомилась с невероятными людьми, но больше бы не пошла", – подчеркнула участница, добавив, что объяснит причину позже и посвятит этому пост.
Анна активно ведет блог в социальных сетях, где часто публикует свежие фотографии. К примеру, ранее в своих stories она рассказала, что принять участие в проекте "Холостяк 11" ее подтолкнула сестра.
А вот насколько долгими были романтические отношения Андрея Богдана и Анны остается загадкой. По ее словам, они расстались из-за того, что экс-супруг сильно ревновал. Доходило даже до того, что он запрещал ей выходить на работу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во время шестого выпуска шоу холостяк Михаил Заливако сам поцеловал Анну Богдан на индивидуальном свидании.
Также она была замечена с другим мужчиной вне проекта "Холостяк 11". Девушку видели в одном из супермаркетов с незнакомым молодым человеком.