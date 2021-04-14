Экс-жена Богдана рассказала об отношениях с бывшим главой ОПУ

Анна Богдан, которая стала участницей романтического шоу "Холостяк", заявила, что не поддерживает общение со своим бывшим супругом, экс-руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Такими подробностями 28-летняя девушка поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На вопрос подписчиков о том, как бывший избранник отреагировал на то, что телеканал СТБ часто упоминает о нем, Анна ответила следующее:

"Мы не общаемся, поэтому не знаю его мнение по этому поводу", – написала она.

Кроме того, Богдан ответила, что ей очень обидно слышать в свой адрес неправдивые и ничем необоснованные обвинения от других участниц реалити-проекта.

Ответ Анны на вопрос подписчиков. instagram.com/hannastorozhuk

Ответ Анны о других участницах. instagram.com/hannastorozhuk

Анна активно ведет блог в социальных сетях, где часто публикует свежие фотографии. К примеру, ранее в своих stories она рассказала, что принять участие в проекте "Холостяк 11" ее подтолкнула сестра.

А вот насколько долгими были романтические отношения Андрея Богдана и Анны остается тайной. Однако известно, что экс-руководитель Офиса президента до весны 2019 года состоял в браке с Ольгой, которая на данный момент занимается предпринимательством. У пары четыре дочери: Анастасия, Виктория, София и Екатерина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая супруга Андрея Богдана Анна заявила, что не стала брать его фамилию из-за того, что у нее не было желания заниматься переделкой документов.