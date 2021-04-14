Ексдружина Богдана розповіла про стосунки з колишнім главою ОПУ

Анна Богдан, яка стала учасницею романтичного шоу "Холостяк", заявила, що не підтримує спілкування зі своїм колишнім чоловіком, екскерівником Офісу президента Андрієм Богданом.

Такими подробицями 28-річна дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). На запитання підписників про те, як колишній обранець відреагував на те, що телеканал СТБ часто згадує про нього, Анна відповіла: "Ми не спілкуємося, тому не знаю його думки з цього приводу".

Крім того, Богдан відповіла, що їй дуже прикро чути на свою адресу неправдиві та нічим необґрунтовані звинувачення від інших учасниць реаліті-проєкту.

Відповідь Анни на запитання підписників. instagram.com/hannastorozhuk

Відповідь Анни про інших учасниць instagram.com/hannastorozhuk

Анна активно веде блог у соціальних мережах, де часто публікує свіжі фотографії. Наприклад, раніше в своїх stories вона розповіла, що взяти участь у проєкті "Холостяк 11" її підштовхнула сестра.

А ось наскільки довгими були романтичні стосунки Андрія Богдана та Анни, залишається таємницею. Однак відомо, що екскерівник Офісу президента до весни 2019 року був у шлюбі з Ольгою, яка на цей момент займається підприємництвом. У пари четверо дочок: Анастасія, Вікторія, Софія і Катерина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня дружина Андрія Богдана Анна заявила, що не стала брати його прізвище через те, що у неї не було бажання займатися переоформленням документів.