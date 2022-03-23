Экс-ведущая "Первого канала" призвала не верить в пропаганду и оправдала российских журналистов

Российская журналистка Жанна Агалакова, проработавшая 20 лет на "Первом канале", призвала россиян перестать быть зомбированными. Она переехала во Францию, уволилась с федерального канала и заявила, что власти России задушили свободную прессу.

Об этом Агалакова рассказала в офисе журналистской организации "Репортеры без границ". Корреспондентка оправдала журналистов, которые дальше находятся в России и являются рупорами Кремля.

"У них есть семьи, старые родители, которым нужны дорогостоящие лекарства, у них есть дети, которые ходят в музыкальные школы и спортивные секции, у них есть ипотека, которую они должны закрывать – они оказались в заложниках", – объяснила Агалакова, почему российские журналисты дальше распространяют пропаганду.

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Агалакова также признала, что раньше освещала лишь плохое в своих сюжетах о "загнивающем Западе". Она отметила, что в новостях в России показывают только то, чего хочет Кремль. Бывшая корреспондентка "Первого канала" отметила, что большинство сотрудников против пропаганды, но не могут бросить работу.

"Для меня не вставал вопрос, называть ли происходящее в Украине "миротворческой операцией". Это – война. Надо сказать ясно: это – война", – обратилась к россиянам телеведущая.

Журналисты массово начали увольняться из пропагандистских СМИ в России 3 марта, однако ни один из них не выражал сопротивления против аннексии Крыма и оккупации Донбасса в 2014 году.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Невзорова хотят признать экстремистом из-за того, что назвал войну в Украине войной. Журналист ответил, что его невозможно запугать.

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