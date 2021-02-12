Экс-участница 'ВИА Гры' показала длинные ноги в 'кожаном' образе. Фото

Украинская певица и экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором продемонстрировала свои длинные ноги.

30-летняя знаменитость позировала в лифте. Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Романова предстала перед подписчиками сети в красном кожаном плаще, под которым было белье. Свой образ она дополнила черными босоножками на шпильке и аксессуарами – колье и кольцо.

Кроме того, певица решила распустить волосы и красиво их уложить. Также она сделала эффектный макияж.

"В городе объявили штормовое предупреждение. Новости о снегопадах хочу разбавить своей горячей фоткой", – подписала кадр знаменитость.

Стоит отметить, что поклонники Романовой остались в восторге от нового снимка артистки. Они засыпали ее приятными комментариями.

"Красотка, просто космос", "Секси", "Девушка в красном, вы так прекрасны", "Роскошная девушка, и какой красивый красный плащ", – пишут пользователи сети.

Напомним, Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могиленец, – украинская певица, победительница шоу "Хочу V ВИА Гру", бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Миша Романова взбудоражила сеть пикантными фото. Так, певица позировала абсолютно голой в ванной с пеной.