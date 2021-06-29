Экс-участница "НеАнгелов" Смеюха рассказала о драке с Каминской

Юля Ухина
Юля Ухина
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Слава Каминская и Виктория Смеюха

Украинская певица, бывшая солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха рассказала, что однажды ее бывшая коллега Слава Каминская "потаскала ее за волосы". По словам артистки, конфликт произошел из-за того, что она опоздала на мероприятие.

Такими подробностями Смеюха поделилась в интервью программе "Неймовірна правда про зірок". По словам Виктории, Слава просто вырывала ей волосы из головы (чтобы просмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Слава как-то решила меня побить. Ей не понравилось, что я опоздала. Она повернулась, начала вырывать волосы с головы", – рассказала артистка.

Украинская певица Виктория Смеюха
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Чем закончился конфликт, Вика не сообщила. Впрочем, певица отметила, что лучше бы вычеркнула из жизни этот инцидент.

Слава Каминская и Виктория Смеюха с Юрием Никитиным

Напомним, ранее украинский продюсер Юрий Никитин объяснил, что группа "НеАнгелы" распалась из-за того, что обеим солисткам пришло время строить сольную карьеру. Он добавил, что решение не было спонтанным – впервые об этом они начали говорить еще полгода назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, бывшая солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха заявила, что Слава Каминская уже давно стала тем артистом, который готов выступать самостоятельно. Она также добавила, что остается в хороших отношениях с бывшей коллегой.

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