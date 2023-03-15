Экс-супруга Меладзе, которая превозносит РФ, пожаловалась, что ее 84-летний отец остается в зоне боевых действий

Бывшая супруга певца Валерия Меладзе, телеведущая родом из Украины Ирина Меладзе, которая прославляет Россию и даже работает на пропагандистском федеральном канале "Спас" Московского патриархата, рассказала, что ее отец остается в зоне боевых действий. Уроженка Зеленодольска Днепропетровской области написала циничный текст о том, как "учится жить, пока вокруг гибнут люди".

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Ирина не уточнила, в каком именно населенном пункте Украины находится ее отец. Однако отметила, что мужчина нуждается в уходе и остался практически один. Об этом путинистка написала на личной странице в Instagram.

"Общая боль от происходящего не отпускает ни на минуту, тем более, что мой 84-летний отец, который нуждается в уходе, остался в зоне боевых действий практически один. Добавились личные проблемы... Много было слез и невыносимости происходящего, но в какой то момент я поняла, еще немного и "уплыву". Но жизнь продолжается, и несмотря ни на что нужно было не выпасть из нее, а адаптироваться правильно", – написала телеведущая.

Что интересно, этот текст Ирина дополнила фотографиями с отдыха, на которых ест креветки и мидии, пьет шампанское и гуляет по Стране Басков с 23-летней дочерью от музыканта Софией.

Удивительно, но Меладзе заверила, что совсем не смотрит телевизор и фильтрует информацию, дабы ее "крыша совсем не поехала".

"Берегите себя от потока информации, который может снести. Первое, что я сделала – отключила ТВ, хотя это было нелегко, и стала фильтровать инфо. Далее, записалась на курсы кройки и шитья. Я убрала из лексикона фразы : "дела идут хорошо", "жизнь прекрасна" и всякую подобную чушь. Не понимаю, как можно так отвечать, когда вокруг смерть и гибнут люди. Тяжело всем и нужно проявлять уважение и сострадание к человеческому горю", – выдала Меладзе.

После таких слов может показаться, что Ирина выступает против агрессии РФ и учит не поддаваться влиянию пропаганды. Однако соцсети женщины помогают расставить все точки над "і". Так, например, 9 мая 2022 года украинка выставляла картинку с георгиевской лентой. А после смерти российского политика Владимира Жириновского она написала: "Запад! Мы вас оденем и обуем..." сказал В. Жириновский в 2014 году норвежскому журналисту. Вольфович, надеемся, что ты знал, о чём говорил".

О полномасштабной войне в родной стране Меладзе в своих соцсетях ни разу не упомянула.

Как писал OBOZREVATEL, на грандиозной новогодней вечеринке россиян в Дубае, куда пригласили многих провоенных звезд РФ, засветился певец Валерий Меладзе, 24 февраля осудивший войну, но продолживший выступать в России. Беседуя со своим поклонником, артист ответил: "Героям слава", но предварительно отставил микрофон и заметно запаниковал, когда его собеседник радостно закричал.

После этого инцидента у артиста начались проблемы. Граждане страны-агрессора отказываются посещать мероприятия с Меладзе, а организаторы отменяют его концерты.