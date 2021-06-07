Экс-солист "Агаты Кристи" спел на концерте в стельку пьяным. Видео

Экс-солист российской группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов во время своего концерта в городе Вольгинский (Владимирская область) вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Музыкант едва держался на ногах.

Соответствующее видео опубликовала пользовательница соцсети Tiktok с ником iren_sweet. На кадрах видно, что поначалу Самойлов выступал стоя, однако позже с помощью коллег пересел на стул. Певец продолжал исполнять песни несмотря на свое состояние (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

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Как сообщает издание Life, спустя некоторое время вокалиста увели со сцены под руки. Отмечается, что, возможно, теперь Самойлову придется заново отыграть сорванный концерт.

Как известно, после ухода из "Агаты Кристи" в 2010-м Глеб создал группу под названием The Matrixx. Сейчас музыкант вместе с коллективом ездит по городам России с концертами. Сам же певец не раз заявлял, что не может просто взять и отказаться от пагубной привычки.

"Я не хронический алкоголик. Если нервничаю, то могу выпить "боевые" сто грамм, если нет, то не буду. Когда я лечился, я не пил. Я вообще пью периодами. Просто понял, что из жизни не выкинешь мое стремление ко всему нездоровому", – заявлял он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками видео, на котором показала, как упала во время своего концерта. По ее словам, в тот момент ей было не до смеха.