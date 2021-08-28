Экс-принцесса Люксембурга стала мамой через месяц после свадьбы. Фото

35-летняя Тесси Антони, экс-супруга принца Луи Люксембургского, с которым она рассталась в 2019 году, недавно вышла замуж за бизнесмена из Швейцарии Фрэнка Флосселя. Спустя месяц после свадьбы у пары родился ребенок.

Соответствующие фото Тесси Антони опубликовала на личной странице в Instagram. Малыш, которого назвали Теодором, родился в крупной частной клинике. Он стал первым общим ребенком пары.

"Наш маленький Теодор. После 29 часов труда", – написала экс-принцесса.

Видео дня

Отметим, что у Фрэнка уже есть дочь Джулия, а у Тесси – двое сыновей: 15-летний принц Габриэль и 14-летний принц Ной.

Новоиспеченные родители позировали в роддоме вместе с сыном. Также Тесси сняла видео со старшим сыном, который сообщил, что вместе с братом и сводной сестрой рады пополнению в семье.

"Я рад сообщить, что у нас с Ноа и Джулией родился брат, которого назвали Теодором. Он чувствует себя хорошо и находится в больнице вместе с моей мамой", – сказал Габриэль.

Поклонники засыпали пару поздравлениями.

"Поздравляем", "Какая красивая семья", "Поздравляю, он такой прелестный. Какое красивое имя", "Такой красивый ребенок. Так рада за вас. Желаю вам всего наилучшего", "Примите мои поздравления", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Тесси Антони родилась в 1985 году в Люксембурге, в небогатой семье. В 2006 году она вышла замуж за принца Луи и у супругов родились двое сыновей. Вскоре Тесси вновь забеременела третьим ребенком, но потеряла его. Позже они с Луи решили развестись. Спустя время Антони попробовала вновь построить свое счастье с Фрэнком, с которым знакома много лет.

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