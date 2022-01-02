Экс-президент Ющенко встретил 2022 год в новом образе. Фото

Третий президент Украины Виктор Ющенко встретил Новый год в неожиданном для многих украинцев образе. Политик отпустил седые усы и бороду.

Фотографиями с празднования в Facebook поделилась директор Ukrainian Wine & Spirit School, член Ассоциации сомелье Украины Екатерина Ющенко. Пост она лаконично подписала: "З Новим роком, Пане-господарю!" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На одном из кадров бывший глава государства сидит на диване с смотрящей в сторону блондинкой. На фоне стоит празднично украшенная елка и игрушечный муляж Деда Мороза.

Видео дня

67-летний экс-чиновник позирует в домашней одежде с телефоном в руках, глядя прямо в камеру. Перед встречей Нового года он решил отказаться от бритья, запустив усы и бороду.

Также Екатерина Ющенко показала короткое видео с празднования, на котором гости вместе спели рождественскую колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю". Певцам-любителям аккомпанировал музыкант с бандурой посреди комнаты.

На ролике можно заметить, что Виктор Ющенко встречал Новый год в компании близких людей. Просторный зал, заставленный мебелью и посудой, вместил в себя всех гостей.

На столах стояли несколько традиционных блюд и бутылки с шампанским. Хозяева ответственно подошли к встрече 2022 года, потому украсили весь дом.

Коротко о политике:

Виктор Ющенко – украинский политик и государственный деятель, глава партии "Наша Украина" (2005 – 2013), учредитель и Председатель Совета Института Президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". Третий Президент Украины (2005 – 2010), глава Национального банка Украины (1993 – 2000), премьер-министр Украины (1999 – 2001), лидер Помаранчевої революции.

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