Зеленская появилась на телевидении в образе школьной учительницы. Фото

Первая леди Украины, супруга президента Владимира Зеленского Елена появилась на телевидении в образе школьной учительницы. Она приняла участие в программе "Сніданок з 1+1".

Соответствующие фото Елена Зеленская опубликовала на личной странице в Instagram. "Сегодняшний рассвет встречала с "Сніданок з 1+1" и партнерами международной организации ЮНИСЕФ. Рассказывала о нашей только что начатой ​​информационной кампании по здоровому питанию", – написала первая леди страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных фото Елена позирует вместе с ведущими программы и представителем ЮНИСЕФ Муратом Шахиным. Он предстала перед камерами в черном платье с V-образным вырезом, белым воротником и позолоченными пуговицами.

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Образ она дополнила легким макияжем, а волосы собрала в элегантную прическу. Также на ней были надеты аксессуары в виде сережек.

В публикации супруга президента отметила, что пищевые привычки отражают образ жизни человека, его интересы и ценности.

"Итак, сменяя их на более здоровые, мы создаем для себя новые возможности! В зависимости от того, чем мы наполняем свою корзину покупок/холодильник/тарелку, мы выбираем, чем наполняем нашу жизнь", – написала Зеленская.

Добавим, что публикация Елены собрала уже сотню комментариев и многие засыпали ее комплиментами.

"Какая первая леди, сама изящность", "Наша красавица", "Самая красивая первая леди", "Очаровательная", "Очень стильно выглядит, приятно наблюдать", "Класс", "Восхищаюсь вашей энергией и личностью", – пишут люди.

Коротко о супруге президента Украины:

Елена Зеленская – 43-летняя жена Владимира Зеленского, сценарист Студии "Квартал-95". Родом из Кривого Рога. Воспитывает сына и дочь. Входит в ТОП-100 самых влиятельных украинцев 2019 года по версии журнала "Фокус".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Елена Зеленская появилась на публичном мероприятии в роскошном асимметричном платье черного цвета.