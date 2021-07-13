Экс-муж Ирины Билык показал прогулку с подросшим сыном. Фото и видео

Бывший избранник украинской исполнительницы Ирины Билык, российский режиссер Аслан Ахмадов отправился на прогулку со своим пятилетним сыном Табризом. У отца и сына появилось много планов, которые они решили осуществить в общий выходной.

Об этом мужчина рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее stories. Аслан разговаривал с Табризом, когда они ехали в машине (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Ты хочешь завтра выходной? Значит, завтра у тебя будет выходной. Давай, рассказывай, какой у тебя список желаний", – спросил у маленького сына папа.

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"Покататься на велосипедах – это раз. На рыбалку – два, в ТРЦ "Лавину" – три", – ответил ему мальчик.

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Напомним, что Табриз Аслан оглы Ахмадов появился на свет в пятом браке Ирины Билык с продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым.

Ранее Ирина Билык призналась, что сохранить брак с Асланом не удалось из-за большого расстояния. Супруги виделись не так часто, ведь на протяжении нескольких лет жили в разных странах.

Но, несмотря на все разногласия между супругами, они остаются хорошими родителями для своего сына Табриза, который родился в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык высказалась о вероятности нового замужества. На вопрос подписчиков о браке звезда ответила "поживем-увидим".