Экс-муж Дженнифер Лопес и его 23-летняя жена через две недели после свадьбы сообщили, что ждут ребенка

Бывший муж всемирно известной американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес, музыкант Марк Энтони и его 23-летняя супруга, парагвайская фотомодель и обладательница титула "Первая вице-мисс Вселенная 2021" Надя Феррейра в ожидании малыша. Пара объявила о беременности через две недели после свадьбы, которая состоялась 28 января.

Видео дня

Модель уже похвасталась первым снимком округлившегося живота. Кадр она разместила на личной странице в Instagram.

На фото 54-летний Энтони нежно поглаживает живот беременной супруги, а та положила свою руку поверх руки любимого.

"Лучший подарок на День святого Валентина! Спасибо тебе, Боже, за это большое благословение в нашей жизни", – гласит подпись в публикации.

Поклонники и коллеги принялись поздравлять будущих родителей. В комментариях они писали: "Ничего себе! Какое счастье! Поздравляю", "Наверное, это будет самый красивый ребенок на свете. Я так рада за вас", "Как быстро! Поздравляем".

Отметим, у Энтони есть общие дети с Дженнифер Лопес – 14-летние двойняшки Эмме и Макс. Кроме того, у музыканта есть взрослые дети от брака с пуэрто-риканской актрисой Даянарой Торрес – 21-летний Кристиан и 19-летний Райан.

Как писал OBOZREVATEL, Марк Энтони расплакался во время свадебной церемонии. Когда модель вышла к гостям в свадебном платье, ее жених не сдержал слез.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!