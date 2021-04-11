Экс-"Холостяк" Макацария впервые показал свою возлюбленную

Грузинский шоумен Иракли Макацария официально рассекретил свою избранницу. Он показал поклонникам возлюбленную, которая младше его на 17 лет.

На странице в Instagram Макацария опубликовал совместное фото с девушкой по имени Лиза. Как оказалось, ей 19 лет и она тоже из Грузии. На снимке Иракли позировал с любимой, на котором они нежно смотрят друг другу в глаза.

"Любовь моей жизни", – подписал кадр знаменитость.

Иракли Макацария показал свою девушку. Instagram Иракли Макацария

Иракли Макацария рассказал, кто его девушка. Instagram Иракли Макацария

Также в Instagram Лиза опубликовала несколько трогательных снимков с Макацария, оставив в записи под фото смайлик сердце.

Пользователи сети обрадовались новости о том, что у Макарация появилась девушка. Поклонники отметили, что они даже похожи друг на друга.

"Похожи как брат с сестрой", "Ура! Наконец-то", "Красивая пара", – писали фолловеры под снимками.

Комментарии под фото. Instagram Иракли Макацария

Комментарии поклонников в сети. Instagram Иракли Макацария

Коротко о знаменитости:

Иракли Макацария – грузинский шомен, основал продакшн-компанию Maq Entertainment, которая одной из первых начала сотрудничать с Болливудом. В 2016 году стал главным героем "Холостяк-6". А позже он все чаще начал появляться на украинском телевидении: звезда стал тренером одного из известных проектов, а также принимал участие в шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макацария привел Осадчую в свой дом в Грузии и показал родных. Кроме того, знаменитость заявил, что давно уже мечтает о своих детях.