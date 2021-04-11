Екс-"Холостяк" Макацарія вперше показав свою кохану

Грузинський шоумен Іраклі Макацарія офіційно розсекретив свою обраницю. Він показав шанувальникам кохану, яка молодша за нього на 17 років.

На сторінці в Instagram Макацарія опублікував спільну фото з дівчиною на ім'я Ліза. Як виявилося, їй 19 років і вона теж з Грузії. На знімку Іраклі позував з коханою, на якому вони ніжно дивляться один одному в очі.

"Кохання мого життя", – підписав кадр знаменитість.

Іраклі Макацарія показав свою дівчину. Instagram Іраклі Макацарія

Іраклі Макацарія розповів, хто його дівчина. Instagram Іраклі Макацарія

Також в Instagram Ліза опублікувала кілька зворушливих знімків з Макацарія, залишивши в дописі під фото смайлик серце.

Користувачі мережі зраділи новиною про те, що у Макарація з'явилася дівчина. Шанувальники відзначили, що вони навіть схожі один на одного.

"Схожі як брат з сестрою", "Ура! Нарешті", "Красива пара", – писали фоловери під знімками.

Коментарі під фото. Instagram Іраклі Макацарія

Коментарі шанувальників в мережі. Instagram Іраклі Макацарія

Коротко про знаменитість:

Іраклі Макацарія – грузинський шомен, заснував продакшн-компанію Maq Entertainment, яка однією з перших почала співпрацювати з Боллівудом. 2016 року став головним героєм "Холостяк-6". А пізніше він все частіше почав з'являтися на українському телебаченні: зірка став тренером одного з відомих проєктів, а також брав участь в шоу "Танці з зірками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макацарія привів Осадчу в свій будинок в Грузії і показав рідних. Крім того, знаменитість заявив, що давно вже мріє про своїх дітей.