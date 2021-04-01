Экс-бойфренд Меган Маркл защитил ее после обвинений в травле сотрудников дворца

Экс-бойфренд герцогини Сассекской Меган Маркл, актер из Лос-Анджелеса Джошуа Сильверстайн, с которым она недолго встречалась в летнем лагере, когда им было по 13 лет, заявил, что не верит в то, что она издевалась над сотрудниками королевского дворца.

По словам мужчины, причина скандала в том, что она "отказалась соответствовать ожиданиям, подчиняться и высказалась против неуважения". Об этом пишет издание Daily Mail.

"Я вижу, как она делает то, что, по ее мнению, она обязана делать, чтобы быть счастливой и сосуществовать в системе, которая, вероятно, не очень приветствовала то, кем она является и откуда родом", – отметил Сильверстайн.

По поводу расизма мужчина сказал, что "чернокожие девушки защищают себя, высказываются и выступают против неуважения или угнетения", а "белые классифицируют это негативным образом".

"Это похоже на то, как будто люди должны знать свое место, и всякий раз, когда они не соответствуют этому принципу, другие говорят, что это проблема", – подчеркнул экс-бойфренд Маркл.

Сильверстайн добавил, главное то, что сейчас герцогиня счастлива. По мнению мужчины, вероятно, ей приходится принимать трудные и неудобные решения, чтобы просто улыбнуться, но "в этом суть жизни".

Отмечается, что подростковый роман Сильверстайна и Маркл начался после знакомства в летнем лагере. Там они медитировали, а также принимали участие в мастер-классах по актерскому мастерству и танцам, что очень нравилось Меган.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в интервью Опре Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.