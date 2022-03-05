Эко-активистка Грета Тунберг с плакатом вышла на протест в поддержку Украины

Известная шведская экологическая активистка Грета Тунберг поддержала Украину после вторжения российских войск. На протяжении всего времени, когда на украинской территории происходят военные действия, она выходит на протест с постерами "Stand with Ukraine".

Соответствующие фото Грета Тунберг публикует на личной странице в Instagram. Отметим, что экоактивистка выходит с плакатами в рамках протеста Friday for future, которые в основном посвящены экологическим проблемам (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Рядом с российским посольством прямо сейчас. Вместе с Украиной", – писала активистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg)

Отметим, что к ней присоединяются еще молодые люди, которые держат в руках плакаты с надписью "Встань вместе с Украиной".

Видео дня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg)

Напомним, что 24 февраля Россия напала на Украину, совершив интенсивные обстрелы украинских подразделений на востоке, а также нанеся ракетно-бомбовые удары по аэродромам в ряде городов и военным объектам ВСУ.

В субботу, 5 марта, начался 10-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Судя по данным Генштаба ВСУ, за все время военных действий потери врага превысили 10 тысяч человек.