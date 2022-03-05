Эко-активистка Грета Тунберг с плакатом вышла на протест в поддержку Украины

Анна Яковлева
Люди
1 минута
425
Эко-активистка Грета Тунберг с плакатом вышла на протест в поддержку Украины
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Известная шведская экологическая активистка Грета Тунберг поддержала Украину после вторжения российских войск. На протяжении всего времени, когда на украинской территории происходят военные действия, она выходит на протест с постерами "Stand with Ukraine".

Соответствующие фото Грета Тунберг публикует на личной странице в Instagram. Отметим, что экоактивистка выходит с плакатами в рамках протеста Friday for future, которые в основном посвящены экологическим проблемам (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Рядом с российским посольством прямо сейчас. Вместе с Украиной", – писала активистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg)

Отметим, что к ней присоединяются еще молодые люди, которые держат в руках плакаты с надписью "Встань вместе с Украиной".

Видео дня
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg)

Напомним, что 24 февраля Россия напала на Украину, совершив интенсивные обстрелы украинских подразделений на востоке, а также нанеся ракетно-бомбовые удары по аэродромам в ряде городов и военным объектам ВСУ.

В субботу, 5 марта, начался 10-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Судя по данным Генштаба ВСУ, за все время военных действий потери врага превысили 10 тысяч человек.

Вторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022активистызвездылюдиstopwarшоу-бизнесГрета Тунберг