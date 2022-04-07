'Ей заплатили миллион долларов!' У Баскова запустили фейк о Маше Ефросининой: ведущая мощно ответила

В сети активно стали распространять информацию о том, что якобы украинские звезды получили по 1 миллиону долларов за то, что записывают хейтерские ролики и спичи против российских звезд, в частности и украинская ведущая Маша Ефросинина. Знаменитость в ответ заявила, что такие сообщения стали популяризировать люди пропагандистского певца Николая Баскова.

Соответствующее видеообращение Ефросинина записала на личной странице Instagram-stories. Ведущая отметила, что такая информация стала появляться о ней, после того, как она опубликовала обращение к певцу Николаю Баскову о Буче и Ирпене (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"А вы знали, что украинские селебрити, певцы, ведущие, получили по миллиону долларов за хейтспич против русских?", "Это 100% информация, но неизвестно, кто конкретно финансирует вопли Маши Ефросининой с призывами убивать русских", "Случайно не те ли бравые ребятки из видео BBC, которые 8 лет назад заявляли, что хотят очистит Украину от евреев и русских?", "Критическое мышление – это именно то, чем сейчас нужно пользоваться. И не верить, буквально ничему. Никто из нас никогда не узнает правду", – пишут в сети об украинских звездах.

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Телеведущая Маша Ефросинина отреагировала, юмористично заявив, что если вдруг кто-то из ее подписчиков найдет тот самый один миллион долларов, то пусть потратит на помощь для украинских беженцев.

"Кто найдет этот миллион, очень нужно направить на помощь женщинам и детям, очень нужно помогать всем, кто выехал и живет сейчас без дома. Если найдете мой миллион, я возьму оттуда, может гривен 400, чтобы покрасить корни, а все остальное раздадим. Главное найдите", – в шутку сказала Ефросинина.

Она добавила, что к распространению таких сообщений причастны люди Баскова, которые видимо, побоялись, что россияне узнают правду.

"Ну и последнее о том, что "ничему из моих фраз нельзя верить". Уж ни уср*лись ли пиарщики Баскова, что распространяют такую информацию, что не дай Бог, кто-то подумает, что это правда. Поздно ребятки, поздно Коленька – все увидели и услышали", – подытожила Ефросинина.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Маша Ефросинина рассказала о реакции российских звезд на ее призыв выходить на протесты. В течение недели она обращалась к коллегам из РФ с просьбой не молчать, однако они побоялись.