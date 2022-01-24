'Ей сейчас очень тяжело': Сасанчин откровенно признался, почему его жена попала в больницу

19-летний победитель шоу "Голос країни-10" (1+1) Роман Сасанчин откровенно признался, почему его жена попала в больницу. По словам певца, у Иванны начались проблемы с грудным вскармливанием новорожденной Элизабет.

Доченька артиста отказывалась сосать молоко, из-за чего у мамы начался лактостаз. В результате недуга, 25-летняя избранница исполнителя страдала из-за высокой температуры и болей. Об этом Роман рассказал ТСН (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Есть такая проблема, когда ребенок не хочет кормиться грудью. Когда этот процесс в природе, когда ребенок кормится, это все нормально. Но когда молоко мамы застаивается, то начинаются очень большие проблемы. И вот как раз у нее такая причина", – рассказал победитель вокального шоу.

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Напомним, что неделю назад Иванна была госпитализирована с высокой температурой, которую пара не смогла сбить самостоятельно. Женщине пришлось несколько дней провести в больнице, пока врачи не позволили ей вернуться домой.

"Она обратилась в больницу, у нее несколько дней была высокая температура. Мы не могли ее сбить. Вызвали скорую. Сейчас делаем все, чтобы молоко не застаивалось. И тогда все будет хорошо", – говорится в сообщении.

Также Роман Сасанчин отметил, что его жене сейчас тяжело, поэтому он пытается всячески ее поддерживать.

"Пока она очень устала. Она после больницы. Также ребенка животик беспокоит. Ей сейчас очень тяжело", – закончил артист.

Коротко о звезде:

Роман Сасанчин – один из самых молодых победителей в истории "Голоса страны". 2 марта 2015 года он стал триумфатором второго сезона талант-шоу "Голос. Дети" в команде Тины Кароль. 26 апреля 2020 года исполнитель стал победителем десятого сезона талант-шоу "Голос країни" и снова в команде Кароль. Кроме желаемого кубка, молодой человек получил главный приз вокального шоу – квартиру в Киеве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря 2021 Роман Сасанчин и его жена впервые стали родителями. Артист рассказал, что роды Иванны проходили нелегко, поэтому ей пришлось делать кесарево сечение.