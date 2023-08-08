Его родители были еврейскими иммигрантами из Украины: умер оскароносный режиссер культовых фильмов ужасов Уильям Фридкин

7 августа в Лос-Анджелесе скончался легендарный американский кинорежиссёр и сценарист Уильям Фридкин. Ему было 87 лет.

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О смерти режиссера культовых фильмов ужасов "Изгоняющий дьявола" ("Экзорцист"), "Французский связной" и многих других сообщила его супруга, бывшая глава Paramount Pictures Шерри Лансинг. Об этом пишет ВВС.

Точную причину смерти пока не называют. Отмечается, что в последние годы у кинематографиста были серьезные проблемы со здоровьем.

Сквозь слезы вдова Фридкина сообщила журналистам: "У него была замечательная жизнь. Ему было почти 88 – у него выходит новый фильм. Он был самым замечательным мужем в мире. Он был самым замечательным отцом в мире. У него была большая замечательная жизнь. У него не было несбывшейся мечты".

На Венецианском кинофестивале этого года, который стартует 30 августа, покажут последний фильм режиссера "Военный трибунал по делу о мятеже на "Кейне". Премьера, до которой не дожил Фридкин, запланирована на сентябрь.

Родился Фридкин в Чикаго. Его отец был бывшим полупрофессиональным игроком в софтбол и продавцом мужской одежды, а мать – медсестрой. Они – еврейские иммигранты из Украины.

В 1971 году на экраны вышел детективный триллер "Французский связной", который получил пять призов на кинопремии "Оскар", в том числе за лучшую режиссуру.

Следующей работой Фридкина стал хоррор "Изгоняющий дьявола", который в оригинале называется "Экзорцист". Картина получила премии "Золотой глобус" и два "Оскара". Она до сих пор считается одной из самых лучший и культовых в своем жанре.

Фридкин был женат четыре раза: на знаменитой французской актрисе Жанне Моро, британской актрисе Лесли-Энн Даун, тележурналистке Келли Ланге и Шерри Лансинг, с которой он прожил до конца своей жизни. У легендарного режиссера также остались двое сыновей – Джексон и Седрик Фридкины.

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