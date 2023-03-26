Ефросинина вспомнила, как принимала участие в ''Танцах со звездами'' с Оксаной Марченко: это была одна из самых больших моих ошибок

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина в 2018 году участвовала в популярном проекте на 1+1 "Танцы со звездами". Тогда одной из ее конкуренток на паркете стала коллега Оксана Марченко, которая также является супругой пророссийского политика, кума Путина и главного коллаборанта страны Виктора Медведчука. Как вспомнила знаменитость, именно Марченко поспособствовала тому, чтобы ее как можно раньше выгнали из шоу.

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Ефросинина призналась, что решилась тогда на участие в шоу из-за "топового" состава и рейтингов, которые бы помогли ей подняться со "дна карьеры". Однако сейчас, пять лет спустя, ведущая считает, что участие в танцевальном проекте в одном сезоне с Марченко было одним из самых неправильных ее решений. Об этом она рассказала в новом выпуске "Взрослых девочек" на собственном YouTube-канале.

"2018 год. Мне делают предложение пойти в "Танцы со звездами". Я спрашиваю, кто участники, и понимаю, что подбор был сумасшедший. То есть там был только топ-лист. Я понимаю, что у меня нет внутреннего ресурса быть на уровне со всеми: бороться, быть крутой. Я была истощена, я была побита, я была на дне карьеры. На большую схватку не идут в таком состоянии. Плюс там была эта тетенька под названием Оксана Марченко. И все тогда уже понимали, что это будет серьезный момент. Потому что там деньги", – вспомнила Ефросинина.

Она заверила, что проводила личное "расследование", которое показало, что ее выгон из проекта напрямую связан с Марченко и ее мужем.

"Там было серьезно все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею. Это не однажды проверено. Но я пошла и поняла, что много вещей происходит, на которые я не могу повлиять. А я так не привыкла. Я привыкла делать вещи, в которых ответственна за свои действия. Но я пошла, потому что думала: "Это же рейтинговая программа, я напомню о себе". Я считаю, что это одна из моих самых больших ошибок... Я очень не хотела идти из-за Марченко, потому что понимала, как все будет нечестно", – прокомментировала шоувумен.

Ефросинина напомнила, что тогда, в 2018-м, написала у себя в соцсетях текст на тему участия в проекте жены лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. В нем она заявила, что Марченко не должно быть в "Танцах со звездами".

"К участию Оксаны Марченко в проекте я лично отношусь негативно. Сразу скажу, что я с ней даже не знакома. Однако считаю, что жена в ответе за действия своего мужа, который расшатывает политическую ситуацию в моей стране... Во всём мире формат "Танцев со звездами" не является ареной для политических манипуляций, и ни я, ни остальные участники не являются причиной того, что наш сезон приобретает политический окрас", – написала 5 лет назад Мария.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ефросинина честно ответила, ездила ли ее мама в Россию на день рождения внучки, дочери бывшей невестки экс-президента Украины Виктора Ющенко Елизаветы. Сама телеведущая не поддерживает связь с родной сестрой.

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