Ефросинина в прямом эфире поспорила с Мосейчук: россияне раскаются и будут целовать пятки украинцам

Украинская телеведущая Маша Ефросинина считает, что в скором времени россияне раскаются о том, что поддерживают войну в Украине. По ее словам, народ страны-агрессора начнет просить прощения у украинцев, но будет уже поздно.

Об этом телезвезда заявила в прямом эфире телемарафона "UA Разом", ведущей которого была Наталья Мосейчук. Женщины несколько не сошлись во взглядах. В частности, Мосейчук откровенно заявила, что не согласна с коллегой, так как, по ее мнению, российская нация не раскается никогда (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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В свою очередь, Ефросинина подчеркнула, что уверена в противоположном.

"Я перестала обращаться к россиянам с просьбой открыть глаза. Теперь я скажу: "Да идите к черту". С радостью добавлю: "Я предупреждала, я просила, а теперь позвоните завтра или в октябре, если захотите раскаяться", – сказала Ефросинина и добавила, что уверена в раскаянии россиян даже через несколько лет.

Такую позицию она аргументировала тем, что моральная и ментальная деградация – это отсутствие достоинства.

"То есть ты можешь как в ж*пу поцеловать Путина, потому что тебе за свою очень страшно, так и впоследствии идти к тому, кого называл "нациком", пятки целовать. Вот услышьте и вспомните мои слова – они еще будут раскаиваться", – подчеркнула Ефросинина.

В итоге ведущие согласились, что ведут мощную информационную политику, которая удерживает российских солдат от войны против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ефросинина заявила, что не пошла бы на интервью к российской журналистке Ксении Собчак, так как, по мнению звезды, россиянка после 28 февраля стала "и вашим, и нашим". Ведущая считает, что та прикрывается попытками дать слово обеим сторонам, в то время как все очевидно.