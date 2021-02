Ефросинина снялась в соблазнительной фотосессии. Видео

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала пикантный образ для фотосессии.

Знаменитость засыпали комплиментами. Соответствующий ролик ведущая опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Ефросинина позировала на камеру в темном платье с открытой линией декольте и плечами. Кроме того, она предстала с ярким макияжем с акцентом на красные губы. Волосы звезда собрала и несколько прядей выпустила на лицо.

"All I need, is your love tonight..." – подписала кадр телеведущая.

В комментариях под постом поклонники оценили образ и наряд Ефросининой. Они засыпали знаменитость восторженными комплиментами.

"Идеальная", "Маша, вы кайф", "Мощь", "До чего восхитительна", "Слов не могу подобрать... Вы потрясающая, Мария", – пишут люди в сети.

Напомним, Маша Ефросинина – это украинская телеведущая, актриса, общественный деятель, почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Ранее Ефросинина призналась, что пережила диагноз бесплодие. По словам телеведущей, из-за насыщенного графика работы она серьезно подорвала свое здоровье.

