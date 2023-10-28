Ефросинина расплакалась, рассказывая о жизни без мужа-военного: я так злюсь, он оставил меня одну

Украинская телеведущая и волонтер Мария Ефросинина расплакалась, рассказывая о жизни без мужа Тимура Хромаева, отправившегося на фронт после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Звезда одновременно гордится любимым и злится, что осталась одна.

По ее словам, отсутствие отца очень отразилось на их сыне, а одна мама не может справиться с воспитанием. Волю эмоциям Ефросинина дала во время интервью на YouTube-канале Veteran Hub (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

О желании служить в рядах ВСУ Тимур Хромаев жене долго не рассказывал, но услышав, что он уже подал заявку, она смирилась с выбором мужа. Сейчас Ефросинина понимает, что не представляет другой жизни и гордится любимым. Однако одиночество оно переживает очень тяжело.

Видео дня

"Я так злюсь на то, что он это с нами сделал. Это несовместимые вещи. Я так иногда злюсь на него. Мне очень хочется сидеть на Манхэттене и есть, и чтобы он сказал: "Масяня, все будет хорошо". Чтобы мне не пришлось быть папой, видеть, как Саша нуждается в мужчине. Он говорит: "Мама, я хочу чаще ходить на тренировки, потому что там есть дяди", – со слезами на глазах поделилась артистка.

Сейчас она заботится о двух детях – взрослой Нане и маленьком Саше. Знаменитость пожаловалась, что не может уделять им достаточно времени.

"Я вижу, что я не так воспитываю. Я стала срываться на детях, стала нервной. Я многого не успеваю, я по детям них*я не успеваю. Я просто разваливаюсь иногда, потому что он оставил меня со всем этим одну", – призналась ведущая.

Мария Ефросинина добавила, что периоды злости на нее накатывают периодически, когда звезда уверена, что муж в безопасности, но, ожидая его сообщения, вперед выступают беспокойство и страх за любимого.

Ранее OBOZ.UA писал, что фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук встретился на передовой с мужем Ефросининой. Фотографию сразу прислали ведущей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!