Ефросинина показала, как выглядела 15 лет назад. Фото

Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками архивными снимками обложек журнала. Артистка показала, как изменилась за 15 лет.

Соответствующие фото Ефросинина опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На трех снимках знаменитость предстала в возрасте 27, 38 и 40 лет. На первом кадре Маша позировала с короткой челкой и в синем платье, на втором – во время второй беременности, а в третьем – в сексуальном алом платье.

"Эти три обложки сделаны в 2006, 2014 и 2019 годах. В 2006 я летала в Нью-Йорк на съемку к легендарному Жилю Бенсимону, в 2014 меня беременную Сашенькой снимала в Киеве знатная европейская фотограф. А к моему юбилею в 2019 сделали снимки в студии с молодой девушкой фотографом из Крыма", – подписала кадры Маша.

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Пользователям сети очень понравились архивные фото знаменитости. Многие оставили приятные комментарии под публикацией, отметив, что с возрастом Ефросинина стала еще красивее.

"С каждым годом вы все лучше и лучше, а говорят еще что мужчины с возрастом хорошеют, ага", "Когда в 40 выглядишь младше ,чем в 25", "Восхитительная Маша", "Разные периоды-разная Маша,и с каждым годом все красивее и женственнее", – писали поклонники под фото.

Коротко о знаменитости:

Мария Ефросинина – украинская телеведущая, актриса, общественный деятель, идейный вдохновитель серии благотворительных мероприятий Charity weekend. Почетный посол ООН в области народонаселения на Украине.

Телевизионную карьеру начала в утреннем шоу "Подъем", которое вела вместе с украинским актером Юрием Горбуновым.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Маша Ефросинина в одном белье засветила шикарный пресс. Поклонники не стали скрывать своего восхищения, обсуждая фигуру украинской звезды.